Джанни Инфантино - об увольнении Лопетеги: "Совершенно неординарная ситуация"

Президент ФИФА Джанни Инфантино на пресс-конференции по окончании 68-го конгресса ФИФА поделился мнением относительно увольнения главного тренера сборной Испании Хулена Лопетеги. Это случилось за день до начала ЧМ-2018.

– Представления не имею о причинах произошедшего, – заявил Инфантино. – Узнал об этом после конгресса. Регламент по переходам касается только трасфера игроков, а не тренеров. Ситуация любопытная. Уверен, что много будут об этом говорить, особенно в Испании. Не знаю, что произошло. Убежден, что и тренер, и команда – футбольные люди, и они взвесили все, принимая это решение. Лопетеги – выдающийся тренер, и желаем ему всего наилучшего в "Реале". Для испанской сборной это совершенно неординарная ситуация, с которой можно начать чемпионат. Помню, как Италия испытывала проблемы в начале чемпионата, а потом его выиграла.

Президент Королевской испанской федерации футбола Луис Рубиалес объявил об увольнении Хулена Лопетеги с поста главного тренера национальной команды. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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