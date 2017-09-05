Джанлуиджи Буффон: "Италия заслуженно проиграла Испании, но некоторые высказывания излишне критичны"

Вратарь и капитан сборной Италии Джанлуиджи Буффон назвал заслуженным поражение команды от Испании в матче отборочного турнира ЧМ-2018 (0:3). Голкипер также согласился со словами президента Федерации футбола страны Карло Тавеккьо, что невыход на чемпионат мира будет сродни апокалипсису.

- Да, если это случится, это будет апокалипсис, но сейчас нужно сохранять спокойствие и верить в свою работу, - цитирует Rai Sport Буффона. - Да, мы проиграли заслуженно, и критика в мой адрес заслуженная, в конце концов, в сборной я самый возрастной. Как всегда, некоторые высказывания излишне критичны, но так бывает всегда, и ответ на них мы должны дать на поле.