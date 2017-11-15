10:10 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Джампьеро Вентура: "Со мной сборная Италии показала лучшие результаты за последние 40 лет"

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Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура подчеркнул, что без итальянской команды предстоящий чемпионат мира-2018 будет менее интересным. Отметим, что Италия не смогла пройти Швецию в стыковых матчах отборочного турнира (0:1, 0:0).

– Без Италии этот чемпионат мира будет менее интересным, но, к сожалению, такова реальность, – цитирует FourFourTwo Вентуру. – Что я могу сделать? Я уже извинился перед итальянцами за этот провал, но со мной сборная Италии показала лучший результат за последний 40 лет. Я проиграл только две официальные игры.

Напомним, что "Скуадра адзурра" не попала в финальную часть чемпионата мира впервые с 1958 года.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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poiliyateu

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com

11:25

dzhuzy

Вот так работал человек,звёзд с неба не хватал,но жил.Имел свою нишу в итальянском футболе.А под старость решил не в свои сани залезть,увенчать конец своей не самой звёздной карьеры.Увенчал.Ушатом помоев.По-человечески мне его жаль.Но...

11:13

Sage

А толку то слабаков побеждать, тронулся что-ли на старости, или башню снесло от провинциальности ??? Думал у нас только недоменеджеры работают, что умолишенным случкам сборную да ещё и без гранично вверяют. Есть у мутки свои последователи и в Италии :))))))))))))))

10:59

Arkadiy1976

Надо было добавить "и не попала на ЧМ впервые за 60 лет". Король троллинга.

10:42

shur

Я проиграл только две официальные игры._______________ Запоминается только последнее.

10:18