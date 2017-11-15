Джампьеро Вентура: "Со мной сборная Италии показала лучшие результаты за последние 40 лет"

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура подчеркнул, что без итальянской команды предстоящий чемпионат мира-2018 будет менее интересным. Отметим, что Италия не смогла пройти Швецию в стыковых матчах отборочного турнира (0:1, 0:0).

– Без Италии этот чемпионат мира будет менее интересным, но, к сожалению, такова реальность, – цитирует FourFourTwo Вентуру. – Что я могу сделать? Я уже извинился перед итальянцами за этот провал, но со мной сборная Италии показала лучший результат за последний 40 лет. Я проиграл только две официальные игры.

Напомним, что "Скуадра адзурра" не попала в финальную часть чемпионата мира впервые с 1958 года.