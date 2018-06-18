Два англичанина задержаны за пьяный дебош в поезде Москва – Волгоград

Двое подданных Великобритании, которые ехали в поезде Москва – Волгоград на матч чемпионата мира между сборными Англии и Туниса, были задержаны сотрудниками полиции за пьяный дебош, сообщает сайт управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Один из двух болельщиков по неизвестным мотивам разбил стекло входной двери вагона, получив при этом резаную рану руки. Истекающего кровью дебошира доставили в больницу Ельца и оказали помощь, но госпитализации он отказался.

Его товарищ, узнав о злоключениях друга, попытался вырваться из вагона, чтобы прийти на помощь. Соотечественники старались успокоить его, а полицейские просили соблюдать порядок. Однако разумные доводы не остановили англичанина. В итоге подданого Елизаветы II задержали и доставили в дежурную часть для составления протокола.

В отношении обоих англичан возбуждены административные дела.

Напомним, сборные Англии и Туниса сыграют сегодня в Волгограде, матч начнетсчя в 21.00 по московскому времени. Для обеих команд это будет первая игра в рамках чемпионата мира-2018.