Дубль Левандовски помог Польше разгромить Литву перед ЧМ-2018

Сборная Польши в последнем матче перед чемпионатом мира-2018 обыграла Литву - 4:0. Дубль в этой игре сделал Роберт Левандовски. Еще по голу забили Давид Ковнацки и Якуб Блащиковски.

Сборная Польши на ЧМ-2018 в группе Н сыграет с Сенегалом (19 июня), Колумбией (24 июня) и Японией (28 июня).

Товарищеский матч

Польша - Литва - 4:0 (2:0)

Голы: Левандовски, 19 (1:0). Левандовски, 32 (2:0). Ковнацки, 71 (3:0). Блащиковски, 82 - с пенальти (4:0).

Польша: Фабяньски (Щенсны, 46), Берешински, Енджейчик (Пищек, 46), Ционек, Беднарек (Паздан, 53), Крыховяк (Зелиньски, 77), Рыбус (Блащиковски, 70), Гуральски, Левандовски (Теодорчик, 46), Милик, Ковнацки.

Литва: Барткус, Янкаускас (Микуцкис, 90), Вайткунас, Гирдвайнис, Баравикас (Боровский, 74), Шярнас (Лаукжемис, 69), Вербицкас, Паулюс (Сливка, 58), Воробьев, Черных (Ласицкас, 26), Новиков.

Предупреждения: Гуральски, 46. Шярнас, 53.

Судья: Блом (Голландия).

12 июня. Варшава. Стадион PGE Narodowy (National Stadium).