Дополнительный маршрут шаттлов запустят в дни ЧМ-2018 в Петербурге

Заместитель генерального директора СПб ГУП "Пассажиравтотранс" по перевозкам Олег Мощонский отметил, что дополнительный маршрут автобусов-шаттлов будет запущен в дни матчей чемпионата мира-2018 года в Санкт-Петербурге. Он пройдет от зоны на парковок на набережных реки Ждановки и Малой Невки до городка гостеприимства Международной федерации футбола (ФИФА).

– От места парковок для клиентских групп на Ждановской и на Песочной набережных, а также на Спортивной улице шаттлы будут следовать непосредственно в городок гостеприимства ФИФА, к "Сибур-Арене", – цитирует ТАСС Мощонского. – Они будут ходить по мере наполняемости, с интервалом пять – семь минут, в первые часы работы и с сокращением интервалов непосредственно перед матчем, в зависимости о того как на эти парковки будут прибывать клиентские группы.

Остальные маршруты шаттлов будут работать в том же режиме, что во время проведения Кубка Конфедераций 2017 года. Как и в том году, работа начинается за три часа до матча, возим болельщиков три часа после окончания матча, а шаттл от аэропорта Пулково работает 24 часа.

Напомним, что в Санкт-Петербурге пройдут 7 матчей ЧМ-2018: игры группового турнира Марокко – Иран (15 июня), Россия – Египет (19 июня), Бразилия – Коста-Рика и Нигерия – Аргентина (26 июня), встреча 1/8 финала (3 июля), полуфинал (10 июля) и матч за третье место (14 июля).