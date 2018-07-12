Домагой Вида: "Хочу еще раз принести извинения России. Понимаю, что ошибся"

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида после победы в полуфинале чемпионата мира над Англией (2:1 д.в.) еще раз извинился перед Россией.

Вида извинился за свои выкрики про Украину. На русском языке

– Хочу еще раз принести извинения России, – сказал Вида. – Понимаю, что ошибся. Я ведь просто передавал привет друзьям, киевскому кафе. Уважаю и украинцев, и русских, и сербов, с которыми играл и играю в одном клубе.

– Вы третий раз выиграли, сыграв дополнительное время. Откуда столько сил?!

– А просто у нас сердца такие же большие как Россия. И у нас есть шансы выиграть чемпионат мира! Французы очень сильны, но мы будем биться за хорватский народ. У нас мало людей, но яйца у всех большие! (Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомним, что 29-летний Вида после встречи 1/4 финала мирового первенства с Россией (2:2, пенальти – 4:3) записал видео вместе с бывшим полузащитником хорватской сборной Огненом Вукоевичем. На нем Вида кричит "Слава Украине", а Вукоевич посвящает победу киевскому "Динамо", за которое раньше выступал, и Украине.

В результате 34-летний Вукоевич был исключен из состава хорватской делегации, а Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала его на 15 тысяч швейцарских франков. Защитнику турецкого "Бешикташа" же было вынесено предупреждение.

При этом позже в интернете появилось еще одно видео, на котором Вида, сидя рядом с тренером сборной Хорватии Ивицей Оличем, пьет пиво и тоже кричит "Слава Украине".

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