Дмитрий Свищев: "Ребята смогли нейтрализовать испанцев - это дорогого стоит"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев считает, что выход сборной России в 1/4 финала чемпионата мира является большой заслугой главного тренера команды Станислава Черчесова. Встреча, прошедшая в Москве на стадионе "Лужники", завершилась победой россиян со счетом 1:1 (4:3 пен.).

– Никто не верил, но все надеялись, произошедшее - это чудо, - цитирует ТАСС Свищева. - Это огромная заслуга не только вратаря Игоря Акинфеева, но и Черчесова. Как он выстроил работу с командой - это здорово, уважение ему и всей команде от всего нашего народа. Ребята смогли нейтрализовать испанцев - это дорогого стоит.

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