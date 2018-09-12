Дмитрий Сватковский: "После ЧМ-2018 на "Нижний Новгород" ходят по 30 тысяч человек"

И.о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский поделился планами развития футбола в Нижнем Новгороде после чемпионата мира-2018. К турниру в городе появился новый стадион, на котором теперь играет клуб ОЛИМП-ФНЛ "Нижний Новгород".

- После чемпионата мира на матчи футбольного клуба "Нижний Новгород" в Футбольной национальной лиге ходит по 30 тысяч человек, - цитирует ТАСС Сватковского. - Все это является наследием чемпионата мира, о котором так много говорили до турнира, наша задача - продолжать развивать этот импульс, укреплять позиции Нижнего Новгорода как одного из самых футбольных городов в стране. Мы благодарны Российскому футбольному союзу за выбор Нижнего Новгорода для проведения матча юношеских сборных России и Сербии. Думаю, тот факт, что впервые в истории на игру молодежной сборной России пришло почти 40 тысяч человек, является лучшим доказательством правильности этого решения.

Помимо проведения матча молодежных сборных и чемпионата мира, у нас за плечами успешный опыт организации Суперкубка России. Все эти игры проходили при полных трибунах, как отмечали сами игроки и тренеры, атмосфера и поддержка нижегородцев на стадионе были фантастическими. Конечно, расстроил результат, но это футбол. Надеюсь, в будущем мы сможем принять и матч главной команды страны.