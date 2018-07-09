Дмитрий Песков: "Путин горячо болел за сборную России"

Президент РФ Владимир Путин горячо болел за сборную России в ходе чемпионата мира по футболу, но его график не предусматривал посещения матчей национальной команды в 1/8 и 1/4 финала. На домашнем ЧМ-2018 сборная России дошла до 1/4 финала, где проиграла Хорватии (2:2, пенальти – 3:4).

– То, что президент не был на матчах, это не означает, что он очень горячо не болел за наших, – приводит "РИА Новости" слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. – И вы знаете, мы сообщали, что он был в постоянной связи и с (главным тренером Станиславом) Черчесовым, и искренне болел за ребят, был в курсе всего происходящего. Изначально график президента не предусматривал посещения каких-либо матчей, кроме матча открытия и матча закрытия. Мы ожидаем, что президент будет на матче закрытия.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь //

Все о сборной России на чемпионате мира по футболу-2018