Дмитрий Кузнецов – о концовке матча Польша - Япония: "Японцы – молодцы, решили свою задачу"

Бывший полузащитник "Эспаньола", ЦСКА, сборных СССР и России, сейчас – главный тренер казахстанского "Иртыша" Дмитрий Кузнецов в разговоре с "СЭ" заявил, что не видит ничего плохого в ситуации, возникшей в конце матча 3 тура группы H Япония – Польша (0:1).

Футболисты японской сборной, уступая в счете, перепасовывались в центре поля в последние пять минут игры, а поляки не вступали в отбор. Матч не носил важного турнирного характера для Польши, поскольку эта сборная уже после второго тура лишилась шансов на выход из группы, а Японию устраивало поражение со счетом 0:1, так как результат параллельного матча группы H Сенегал - Колумбия (0:1) позволял азиатской сборной выходить в плей-офф турнира.

- Я считаю, что каждый исходит из своих задач, они решаются по мере поступления проблем. Японцы – молодцы, решили свою задачу таким образом, - сказал Кузнецов.

- Задачу решили, но способ – не очень красивый…

- Почему? А что они должны были делать? Вы предложите, что им делать. Им надо было атаковать, сломя голову, чтобы получать контратаки, фолить и получать желтые карточки? Японцы исходили из турнирной ситуации, не вижу здесь ничего скандального.

- На ваш взгляд, не похоже ли это на договорной матч?

- Не вижу ничего договорного. Сложилась ситуация, в которой всех устраивает текущий счет. Можно, конечно, предъявить претензии к сборной Польши, спросить, почему они не вступали в борьбу. Понимаете, Польша, вылетевшая после двух туров, уже вела в счете, зачем им атаковать еще? Поляки выстраивали игру в конце встречи, исходя из результата на табло, а японцы выстраивали свою игру, исходя из результата на табло и статистических показателей, которые позволяли команде выйти в плей-офф.

Напомним, что сборная Японии, проиграв Польше (0:1) в последнем туре группы H ЧМ-2018 заняла 2 место в группе и вышла в 1/8 финала турнира благодаря тому, что Сенегал в параллельном матче уступил Колумбии с тем же счетом. Из-за этого показатели Японии и Сенегала по количеству очков, побед, поражений и ничьих, а также по количеству забитых и пропущенных мячей оказались равны, но у Сенегала оказалось на 2 желтых карточки больше, поэтому африканская сборная была вынуждена пропустить японцев вперед в таблице группы. (Иван ТОРОПЦЕВ)