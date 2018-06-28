Дмитрий Кузнецов: "На ЧМ-2018 немецкая машина сломалась"

Дмитрий Кузнецов, бывший полузащитник "Эспаньола", ЦСКА, сборных СССР и России, сейчас – главный тренер казахстанского "Иртыша", выделил причины, по которым действующий чемпион мира по футболу – Германия, – не вышла из группы на ЧМ-2018.

- По игре немцы явно не заслужили выхода из группы, - говорит Кузнецов. - По именам команда, конечно, сильная, но не было коллектива, игры. Раньше сборная Германии была машиной, готовой сметать все на своем пути. Даже если матч шел неудачно, немцы дожимали соперника, как это произошло, например, в матче со шведами. Но последнюю игру команда провалила. Я с детства болею за Германию на крупных турнирах, помню ее совсем другой, это был единый коллектив, мощь, сила, исполнительское мастерство. Всего этого мы не увидели на турнире в России.

- Значит, немецкая машина сломалась на русских полях?

- На данный момент она сломана, да. Знаете, что мне нравится в немцах, - это то, что после провала на крупном европейском или мировом форуме они делают выводы и очень быстро реагируют на сложившуюся ситуацию. Они создают новую программу, и к следующему чемпионату приезжает великолепная сборная. Уверен, на Евро-2020 немцы предстанут совсем другой командой и будут в тройке.

- Какая сборная, на ваш взгляд, сейчас является главным кандидатом на золото?

- Мне нравятся Франция, Бельгия, Бразилия, может быть, стоит ждать сюрпризов от Колумбии. Ах да, и хорваты тоже понравились, особенно средней линией.

Напомним, что сборная Германии не смогла выйти из группы F на ЧМ-2018 по футболу, проиграв Мексике (0:1) и Корее (0:2) и победив Швецию (2:1). Немцы заняли последнее, четвертое место в группе и впервые в истории не пробились в плей-офф мирового первенства. (Иван ТОРОПЦЕВ)

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