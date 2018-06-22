14:46 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Дмитрий Губерниев: "Те, кто призывали не ехать на ЧМ-2018 в Россию, сели голой задницей на ежа!"


Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал призыв руководителя американского антидопингового агентства Трэвиса Тайгарта проверить сборную России на допинг. 

- Как надо относиться к призывам американца?

- Нам нужно обыграть Уругвай. А потом победить Испанию или Португалию. Вот как нам надо к этому относиться. И сдать все необходимые допинг-пробы, которые, собственно говоря, сопровождают каждый крупный турнир. Вот и все.

- То есть вас не удивляют позиции американцев и англичан?

- А вы посмотрите, что происходит на улицах Москвы, Саранска, Сочи. Я езжу по городам, вижу все это великолепие. Невероятную реакцию иностранцев. Люди, с которыми я общаюсь (это в том числе и иностранцы) искренне поздравляют и радуются за игру сборной России. Все в восторге, обсуждают красоту прекрасных русских девушек.

- Определенный негатив из США и Британии продолжится?

- Те британские и американские политики, которые больше всех вопили, что не надо ехать на чемпионат мира в России, сели голой задницей на ежа! Пусть и дальше сидят. Единственное - ежа жалко...

- Эта сборная России может дойти до четвертьфинала?

- Подождите, я так далеко не заглядываю. Нам надо сначала занять первое место, а для этого необходимо как минимум сыграть вничью с Уругваем. А потом уже достойно выступить в 1/8 финала, каким бы ни был соперник. Конечно, аппетит к нам пришел уже такой, что мы взяли самую большую ложку и уже готовы есть.

- Преждевременно?

- Но надо оставаться реалистами. Хочется, чтобы мы сыграли в плей-офф достойно! Например, наши хоккеисты уступили в четвертьфинале чемпионата мира Канаде. Но они же достойно смотрелись! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Сборная России досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира, одержав две победы на групповой стадии. Ей предстоит встретиться с Уругваем (25 июня, Самара).

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //
ЧМ-2018: турнирное положение – здеськалендарь матчей и расписание по городам – здесь //
Сборная России на чемпионате мира по футболу //
Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей:
что, где и когда смотреть на ТВ 

Опрос

Кто выиграет чемпионат мира по футболу-2018?
голосовать
К комментариям
1
Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Уругвай
Материалы других СМИ