Динияр Билялетдинов": "Россия победит Уругвай с разницей в один мяч"

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов считает, что Уругвай показывает сейчас не тот футбол, которого от него ждали, поэтому не производит большого впечатления.

- Я считаю, что нашей команде в этом матче обязательно нужна победа, - сказал бронзовый призер чемпионата Европы-2008. - Тем более, что Уругвай показывает сейчас не тот футбол, которого от него ждали. Пока эта сборная не произвела большого впечатления.



Команды, которых считают лидерами, часто сталкиваются с проблемами. Посмотрите, как натужно играют Аргентина, Бразилия, Германия, Франция. Польша вообще вылетела. Получается, не все так просто.

- Однако наш соперник пока не пропустил на турнире ни одного мяча. Это настораживает?

- Нет. Не думаю, что у этой сборной непроходимая оборона. Наша команда сильнее играет в нападении, чем Египет и Саудовская Аравия. Мы доставим сопернику больше неприятностей, чем обе эти команды вместе взятые. Все латиноамериканские команды больше сосредоточены на игре в атаке и рано или поздно они дают возможность забить. Просто нужно воспользоваться своим шансом. Тем более наша команда, как я подметил, отдает сопернику пространство, а потом играет в резкий высокий прессинг и получает большие зоны для атак.

- Два первых матча сборная России играла на кураже, но сейчас задача выхода из группы уже решена. Не пропадет ли этот настрой?

- Нет, наоборот. Сейчас нашим ребятам уже можно наслаждаться игрой. А результат зависит не только от куража.

- Уместо проводить эксперименты с составом?

- Я бы не стал, но паре футболистов дал бы передышку. Плюс стоит поберечь Головина, во избежание карточки и пропуска следующего матча.

- Каким будет счет в матче?

- Наши победят с разностью в один мяч. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)



Уругвай – Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)