Диего Марадона: "Уважаю Францию, но поставил бы на Аргентину"

Чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины Диего Марадона поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира, в котором его соотечественники сыграют против Франции. В составе соперника он выделил вратаря Юго Ллориса и нападающего Антуана Гризманна.

– Я очень уважаю Францию, но поставил бы на Аргентину, – цитирут L'Équipe Марадону. – Их вратарь, Юго Ллорис, в сборной не пропускает, так как в клубе. Также у Франции есть Гризманн.

Матч Франция – Аргентина состоится сегодня, 30 июня, в Казани. Начало игры – 17.00 по московскому времени.

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