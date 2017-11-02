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Диего Марадона: "Сампаоли - лживая посредственность"


Бывший капитан и главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона в резкой форме отозвался о нынешнем наставнике команды Хорхе Сампаоли. Специалист возглавил сборную в июне 2017 года и вывел ее на ЧМ-2018.

- Никогда не забуду момент, когда я смотрел финал Кубка Дэвиса между Аргентиной и Хорватией. Мне позвонил Сампаоли и предложил совместный проект в "Севилье", - цитирует Clarin Марадону. - А когда его пригласили в сборную Аргентины, он забыл мое имя. 

Я не хочу иметь ничего общего с лживыми посредственностями, которые думают, что они значат больше, чем на самом деле. Не уважаю ни его, ни Клаудио Тапиа. 

- Чем вам не угодил президент федерации?

- Потому что он обещал мне одно, а сделал другое.

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