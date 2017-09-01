Дидье Дешам: "Заставили голландцев делать то, что им не нравится - защищаться"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам остался доволен разгромной победой над Голландией в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 (4:0). Также он отметил, что французы могли забить еще больше голов.

- Это не было похоже на сон, все прошло хорошо, - цитирует L'Equipe Дешама. - Это было интересное приключение, но, несмотря на все, что мы сделали, счет мог стать 1:1, но нам удалось забить три мяча. В первом тайме мы сделали все, что было нужно. Единственный недостаток заключается в том, что нужно было реализовывать больше моментом. Удаление Стротмана усложнило задачу. Мы двигались в одном темпе с хорошей агрессивностью и интенсивностью. Голландцы были вынуждены делать то, что им не нравится - защищаться. Помимо четырех голов у нас были и другие возможности.

- Вы сделали важный шаг для попадания на чемпионат мира?

- Мы стали ближе к этому после победы над Голландией, но осталось еще 9 очков. Эта победа была очень важна, а с победой Болгарии против Швеции она стала еще лучше, так как ставит нас в идеальную позицию. Через три дня нам будут предоставлен шанс получить 3 очка, которые также будут важны.

Трансляция матча Франция - Голландия