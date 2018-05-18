05:33 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Дидье Дешам: "Выбирая состав, на первое место ставил интересы сборной"


Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что ему было очень трудно определиться с окончательной заявкой своей команды на чемпионат мира. В частности, Дешам не включил в нее Александра Ляказетта из "Арсенала" и Антони Марсьяля из "Манчестер Юнайтед" . В пятницу Франция огласила состав на турнир.

– Когда я делал свой выбор, то на первое место поставил сборную и ее интересы. Выбирать всегда трудно, – цитирует ESPN FC Дешама. – У меня было несколько сложных решений, потому что у Франции много сильных футболистов. Я знаю, что не смогу осчастливить всех. 

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире - здесь

 

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!