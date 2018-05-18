Дидье Дешам: "Выбирая состав, на первое место ставил интересы сборной"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что ему было очень трудно определиться с окончательной заявкой своей команды на чемпионат мира. В частности, Дешам не включил в нее Александра Ляказетта из "Арсенала" и Антони Марсьяля из "Манчестер Юнайтед" . В пятницу Франция огласила состав на турнир.
– Когда я делал свой выбор, то на первое место поставил сборную и ее интересы. Выбирать всегда трудно, – цитирует ESPN FC Дешама. – У меня было несколько сложных решений, потому что у Франции много сильных футболистов. Я знаю, что не смогу осчастливить всех.
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- Манчестер Юнайтед
- Арсенал Лондон
- Дидье Дешам
- Сборная Франции (футбол)
- Антони Марсьяль
- Александр Ляказетт