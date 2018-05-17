Погба, Гризманн и Канте едут в Россию. Франция огласила заявку на ЧМ-2018

Сборная Франции огласила состав на чемпионат мира-2018. В него вошли девять представителей национального чемпионата и 14 легионеров. Большинство из них представляют чемпионат Испании - шесть футболистов. Пять играют в Англии, два - в Германии и один - в Италии. По три игрока представляют "ПСЖ" и "Марсель", два - "Монако" и один - "Лион".

Вратари: Альфонс Ареола ("ПСЖ"), Юго Ллорис ("Тоттенхэм", Англия), Стив Манданда ("Марсель").

Защитники: Лукас Эрнандез ("Атлетико", Испания), Преснель Кимпембе ("ПСЖ"), Бенжамен Менди ("Манчестер Сити", Англия), Бенжамен Павар ("Штутгарт", Германия), Адиль Рами ("Марсель"), Джибриль Сидибе ("Монако"), Самюэль Юмтити ("Барселона", Испания), Рафаэль Варан ("Реал", Испания).

Полузащитники: Н'Голо Канте ("Челси", Англия), Блез Матюиди ("Ювентус", Италия), Стивен Н'Зонзи ("Севилья", Испания), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", Англия), Корантен Толиссо ("Бавария", Германия).

Нападающие: Усман Дембеле ("Барселона", Испания), Набиль Фекир ("Лион"), Оливье Жиру ("Челси", Англия), Антуан Гризманн ("Атлетико", Испания), Тома Лемар ("Монако"), Кильян Мбаппе ("ПСЖ"), Флориан Товен ("Марсель").

Еще 11 игроков вошли в резервный состав и могут заменить основных в случае травм:

Вратарь: Бенуа Костиль ("Бордо").

Защитники: Матье Дебюши ("Сент-Этьен"), Люка Динь ("Барселона", Испания), Мамаду Сако ("Кристал Пэлас", Англия), Курт Зума ("Стоук Сити", Англия).

Полузащитники: Адриен Рабьо ("ПСЖ"), Мусса Сиссоко ("Тоттенхэм", Англия).

Нападающие: Виссам Бен Йеддер ("Севилья", Испания), Кингсли Коман ("Бавария", Германия), Александр Ляказетт ("Арсенал", Англия), Антони Марсьяль ("Манчестер Юнайтед", Англия).

Франция в групповом турнире ЧМ-2018 сыграет с Австралией (16 июня, Казань), Перу (21 июня, Екатеринбург) и Данией (26 июня, Москва, "Лужники").

Как попасть на чемпионат мира по футболу