Дидье Дешам: "Можем больше, чем играть вничью с Люксембургом"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам кратко прокомментировал ничью против Люксембурга в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 (0:0). Французы 34 раза пробили по воротам соперника, но так и не смогли пробить люксембургского вратаря.

- Разумеется, мы можем больше, чем играть вничью, - цитирует L’Equipe Дешама. - Тяжело покидать поле, когда было 12 моментов, чтобы забить, но твоей команде так и не удалось поразить ворота соперника. Хочу поздравить Люксембург, который выглядел отважно. В созданных нами моментах не хватало последнего удачного движения. Нам надо принять этот результат и идти дальше.

Конечно, взять три очка в матче против Люксембурга было бы лучше. Но ситуация в турнирной таблице такова, что мы на одно очко опережаем Швецию. Нам надо самим выиграть два заключительных матча, а не надеяться на исходы других встреч.