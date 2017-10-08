Дидье Дешам: "Канте повредил заднюю поверхность бедра"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подчеркнул, что полузащитник Н'голо Канте не сыграет в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против сборной Белоруссии. Напомним, что хавбек повредил заднюю поверхности бедра в игре против Болгарии (0:1) и был заменен на 34-й минуте встречи.

- У Канте повредил заднюю поверхность бедра, - цитирует The Sun Дешама. - Он не сыграет в матче против Белоруссии, его заменит Рабьо.