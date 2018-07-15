Дидье Дешам: "Испытываю гордость, но больше рад за своих ребят"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы на чемпионате мира-2018 подчеркнул, что для него важнее успех его подопечных, нежели его самого. Дешам стал третьим в истории человеком, выигравшим чемпионат мира и как игрок, и как тренер. До него этого добивались Марио Загалло и Франц Беккенбауэр.

- Что для вас значит поднять второй раз Кубок - сначала игроком, потом тренером?

- О себе много говорить не хочу, но вы заставили. Моя история - это приключение командное. Большой привилегией было выиграть это как игроку, тем более это было во Франции. Сегодня - это тоже здорово. Важно для молодежи сегодня. У меня сыну 22 года. Поколению, которому сейчас 10-15 лет, очень важно это прочувстовать. То, что сделано сегодня, скажется на будущем. Парни еще не отдают себе отчет, что они чемпионы мира. 23 игрока связаны друг с другом неразрывно, и после сегодняшнего вечера они не будут такими, как раньше. Это изменит их жизнь. Они будут выигрывать другие титулы, но чемпион мира для профессионального футболиста - большего не бывает.

- После Загалло и Беккенбауэра вы третий человек, который выиграл как игрок и как тренер. Что это для вас значит?

- Да, для меня это огромное удовольствие и честь. Испытываю личную гордость, но искренне говорю - это не на первом плане. Гораздо больше рад видеть счастье на лицах моих игроков. Кильяну Мбаппе - 19 лет, и я ему желаю всех лучших успехов в вфутболе. Тогда у нас были Тьерри Анри и Давид Трезеге. Больше всего испытываю радость за то, что вижу ребят такими. (Игорь РАБИНЕР)