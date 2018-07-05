Десятки людей встречают сборную России в Сочи. Среди них даже дети с колясками

Болельщики пришли, чтобы встретить сборную России возле гостиницы "Рэдиссон". К лобби их не пускают - по правилам ФИФА, эта зона должна быть оцеплена.

Однако люди не расходятся и ждут возле шлагбаума.

Группа болельщиков в ожидании сборной pic.twitter.com/qfQlMcQiaI – Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 5 июля 2018 г.

Десятки людей встречали сборную и в холле отеля. Посетители гостиницы спустились в холл и, стоя за лентой на специально огороженной зоне, бурно приветствовали команду. (Дмитрий СИМОНОВ)

Встреча в сочинском отеле 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/J4gjpr0PpV – Сборная России (@TeamRussia) 5 июля 2018 г.

В субботу, 7 июля, в Сочи пройдет матч 1/4 финала чемпионата мира Россия – Хорватия.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

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