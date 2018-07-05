18:33 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Десятки людей встречают сборную России в Сочи. Среди них даже дети с колясками

Сегодня. Сочи. Болельщики сборной России. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"
Сегодня. Сочи. Болельщики сборной России. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"

Болельщики пришли, чтобы встретить сборную России возле гостиницы "Рэдиссон". К лобби их не пускают - по правилам ФИФА, эта зона должна быть оцеплена.

Однако люди не расходятся и ждут возле шлагбаума.

Десятки людей встречали сборную и в холле отеля. Посетители гостиницы спустились в холл и, стоя за лентой на специально огороженной зоне, бурно приветствовали команду. (Дмитрий СИМОНОВ)

В субботу, 7 июля, в Сочи пройдет матч 1/4 финала чемпионата мира Россия – Хорватия.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

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