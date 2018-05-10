Дешам попросил Гризманна определиться с будущим до ЧМ-2018

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам попросил нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна определится с будущим до начала чемпионата мира-2018, сообщает RMC. В СМИ появилась информация, что "Барселона" хочет заполучить француза. Наставник "трехцветных" желает, чтобы игрока ничто не отвлекало от выступлений на мировом первенстве.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Сборная Франции сыграет в группе группе C с Австралией (16 июня), Перу (21 июня) и Данией (26 июня).