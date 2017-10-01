Депутат опроверг информацию о переносе матчей ЧМ из Самары в Краснодар

Самарский депутат и спортивный юрист Андрей Седогин опроверг информацию о возможном переносе матчей чемпионата мира-2018 из Самары в Краснодар. Ранее сообщалось, что на этот шаг организаторы могут пойти из-за проблем со строительством "Самара Арены". В частности, рабочие отстают по срокам, а рулонный газон арены не соответствует требованиям ФИФА.

"У ФИФА жесткие требования к вместимости стадионов ЧМ: не менее 40000 мест для болельщиков плюс 10 процентов для прессы и VIP. То есть, нужно как минимум 44000. Вместимость стадиона "Краснодар" - 34000. Достраивать дополнительные трибуны, даже временные, негде. А просто напихать сидений поплотнее тоже не получится: у ФИФА есть требования и к расстоянию между рядами, к проходам и т.д.

Конечно, иногда ФИФА идет на компромиссы, позволяя снизить вместимость стадионов. Так было с Екатеринбургом и Калининградом, но еще на этапе проектирования, задолго до старта продаж билетов. Сейчас они на это не пойдут. Обязательства по количеству билетов в продаже уже взяты, и провести шесть матчей с дефицитом в 10000 мест, включая матч сборной России и 1/4 финала, не в их интересах.

Поэтому тему с Краснодаром предлагаю считать закрытой. Как и с Грозным, кстати, несмотря на все заявления Кадырова, который напрямую предлагал Президенту включить город в список хозяев ЧМ. А вот распределение матчей между городами-соседями - реальный вариант при худшем сценарии. Но будем надеяться на лучшее!" - написал Седогин в ЖЖ.

Самара примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, а также встречу 1/8 финала и четвертьфинал.