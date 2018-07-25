15:11 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Депутат Госдумы: “Верзилов и компания - еще дети, их надо было выпороть ремнем”


Депутат Госдумы, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев высказал "СЭ" свою позицию по поводу наказания, вынесенного участнику акции Pussy Riot Петру Верзилову, который во время финала ЧМ-2018 ФранцияХорватия (4:2) выбежал на поле в полицейской форме. За ее незаконное ношение Верзилову назначен штраф в размере 1500 рублей в соответствии со статьей 17.12 КоАП.

- До сих пор не понятно, что хотели своей выходкой доказать эти товарищи из Pussy Riot, но то, что они отделались символическим наказанием, конечно, это несправедливо по отношению к миллионам людей, зрителей, болельщиков, которые ждали замечательного финала чемпионата мира, - сказал Свищев. - Понятно, что эти граждане преследовали свои политические цели, но выбежать на поле и попытаться дискредитировать наш ЧМ – это безобразие.

Это еще дети, их надо было выпороть ремнем и непонятно, куда смотрели родители. Верзилов и компания не просто выбежали, сделали это в полицейской форме, значит, это какая-то определенная акция. Считаю, что необходимо более жестко к этому отнестись, но законодательство строится таким образом, что люди получили максимальное наказание из предусмотренного законом. (Никита АРМАНД)

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