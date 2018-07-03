Депутат Госдумы: "Если наши украинские друзья смотрели матч сборной России, это о многом говорит"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев рассказал "СЭ", что не поражен показателями украинского телеэфира. Трансляцию матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания – Россия на Украине посмотрели 4,4 миллиона человек.

– Это неудивительно, потому что матч был одним из самых красивых на чемпионате мира, – отметил Свищев. – Все понимали, что фаворитом является сборная Испании. Наши сыграли на морально-волевых, выполнили указания тренера, бились до конца… Как говорили после матча: "Умрем, но сделаем". Что касается Украины, какого бы обострения между странами ни было, разъединить столетия совместной жизни и единство народов не получится. У меня в семье половина – украинцы. У моих друзей – так же. Пусть мы живем по разные стороны границы, но я считаю, что мы – один народ. То, что сейчас происходит, – временные трудности. Для истории это всего лишь миг, и завтра опять будут дружеские и родственные отношения. Это о многом говорит, если наши украинские друзья, соседи смотрели матч сборной России, а не какие-то агитационные передачи. Значит, интерес и любовь к нашей стране там не угасли. (Игорь НОВИКОВ)

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