Дэнни Роуз: "Мы вынуждены мириться, что Россия каким-то образом получила ЧМ-2018"

Защитник сборной Англии Дэнни Роуз отметил, что его отец очень расстроился, когда узнал, что не поедет на чемпионат мира-2018. 27-летний игрок решил не брать своих близких в Россию, так как опасается, что они столкнутся с оскорблениями на расовой почве.

- Мой отец сильно расстроен, я слышал это по его голосу, - цитирует AFP Роуза. Он сказал мне, что, может быть, у него больше никогда не будет возможности приехать и посмотреть на меня на чемпионате мира. Было больно это слышать, это очень грустно, но так обстоят дела. Каким-то образом Россия получила право провести чемпионат мира, и мы вынуждены с этим мириться.

Чемпионат мира пройдет 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Сборная Англии в групповом турнире сыграет в командами Туниса, Панамы и Бельгии.

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