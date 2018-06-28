Денис Юсков – сборной России: "Почему бы не взять пример с Кореи?"

Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков отметил, что чемпионат мира-2018 в России отличает непредсказуемость. Также конькобежец отметил, что соперник сборной России по 1/8 финала домашнего турнира Испания не показывает своего максимума.

– В первых двух матчах наша сборная порадовала, - цитирует teamrussia.pro Юскова. - Особенно после того, что она показывала в последнее время. На фоне Саудовской Аравии и Египта российские футболисты выглядели очень круто: новую тактику применили, агрессивный отбор мяча вели. Наконец, классную результативность продемонстрировали. Но самое важное для команды на этом турнире еще впереди. И почему бы не попробовать взять пример с Кореи? Кто бы мог подумать, что она выкинет из турнира Германию? Действующие чемпионы мира даже в плей-офф не вышли. Неужели и вправду на обладателей чемпионского титула насылается проклятье?

Испанцы, между тем, не показывают той игры, какую мы привыкли видеть в их исполнении. Поэтому шанс есть.

Корейцы, хотя и выбыли из турнира вместе с немцами, достойны похвалы за характер и самоотдачу. Еще понравилась Колумбия. Посмотрим, справится ли она сегодня с Сенегалом.

На чемпионатах мира футбол вообще особенный, часто непредсказуемый. А нынешнему турниру по части неожиданностей и вовсе нет аналогов.

В воскресенье, 1 июля, сборная России в 1/8 финала домашнего чемпионата мира встретится с Испанией. Встреча пройдет в Москве на стадионе "Лужники", начало игры – 17.00 по московскому времени.

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