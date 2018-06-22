Денис Попов: "Мусе нужно поблагодарить ЦСКА за реабилитацию карьеры"

Бывший нападающий ЦСКА и сборной России Денис Попов считает, что форвард сборной Нигерии Ахмед Муса должен поблагодарить армейцев, которые спасли его карьеру после неудачного выступления в Англии. ЦСКА арендовал Мусу у "Лестера" во второй половине сезона-2017/18. Форвард отметился 7 голами в 16 матчах и поехал со сборной на чемпионат мира-2018. Сегодня в матче группового турнира против Исландии (2:0) он оформил дубль.

- Не сказал бы, что Муса удивил в матче с Исландией, - цитирует "Р-Спорт" Мусу. - Это хороший футболист, его не просто так купил "Лестер", но после неудач в Англии он вернулся в ЦСКА, набрал форму, здорово провел концовку чемпионата России. Мусе стоит поблагодарить армейский клуб за реабилитацию карьеры. Для него это было мотивацией, чтобы показать себя на чемпионате мира. Вряд ли ЦСКА сможет выкупить права на Мусу, слишком дорого, а после чемпионата мира цена только вырастет.