Денис Колодин: "Неважно, будет ли Египет играть с Салахом или без него"

Бывший защитник сборной России Денис Колодин в интервью "Известиям" отметил, что россиянам стоит в первую очередь думать о своей игру в матче чемпионата мира-2018​ против Египта. Также он считает, что участие Мохамеда Салаха во встрече не имеет значения.

– Чего ждете от матча сборных России и Египта? Насколько важным будет наличие Салаха на поле?

– Я думаю, надо смотреть в первую очередь на свою игру. Неважно, будет ли Египет играть с Салахом или без него. Представьте, что он представляет не Египет, а Саудовскую Аравию. Изменился бы от этого результат в их матче против нас? Думаю, нет. Разве что могли выиграть не 5:0, а 4:0. Ничего бы не изменилось. Думаю, Уругвай бы и с Салахом обыграл этого соперника мячей в 10.

Россия – Египет: прямая онлайн-трансляция матча – 19 июня 2018 в 21.00

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