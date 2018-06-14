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Денис Глушаков: "Давайте все вместе поддержим пацанов"


Полузащитник "Спартака"  Денис Глушаков призвал поддержать сборную России на чемпионате мира-2018. Сегодня национальная команда встретится с Саудовской Аравией в стартовом матче турнира.

- Ну, хоть паспорт болельщика выдали. Давайте все вместе поддержим пацанов, - написал Глушаков в своем Инстаграме.

 

Россия сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта(19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00

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