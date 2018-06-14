Денис Глушаков: "Давайте все вместе поддержим пацанов"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков призвал поддержать сборную России на чемпионате мира-2018. Сегодня национальная команда встретится с Саудовской Аравией в стартовом матче турнира.

- Ну, хоть паспорт болельщика выдали. Давайте все вместе поддержим пацанов, - написал Глушаков в своем Инстаграме.