Денис Глушаков: "Давайте все вместе поддержим пацанов"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков призвал поддержать сборную России на чемпионате мира-2018. Сегодня национальная команда встретится с Саудовской Аравией в стартовом матче турнира.
- Ну, хоть паспорт болельщика выдали. Давайте все вместе поддержим пацанов, - написал Глушаков в своем Инстаграме.
Ну хоть паспорт болельщика выдали. 😂 Давайте все вместе поддержим пацанов! #ВпередРоссия #россия #открытие #чм2018
Россия сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта(19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).
Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00
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