Денис Черышев посетил стадион в Нижнем Новгороде

Полузащитник сборной России и "Вильярреала" Денис Черышев вместе со своим отцом Дмитрием Черышевымпосетили Нижний Новгород, сообщает Информационно-сервисный портал для болельщиков чемпионата мира-2018. Они побывали на строящемся "Стадионе Нижний Новгород" и тренировочной площадке около ФОКа "Мещерский".

- Рад приехать в свой родной город, меня тут тепло встретили, я очень благодарен, – цитирует welcome2018 Черышева. – Мне понравился новый терминал аэропорта – и командам, и болельщикам будет приятно прилетать сюда. Рад, что удалось побывать на строящемся стадионе – он просто супер. Надеюсь, сборная России здесь сыграет. Для нас с папой честь быть послами нашего родного города. Уверен, зарубежным болельщикам понравится в Нижнем Новгороде, ведь Россия всегда славилась своим гостеприимством.