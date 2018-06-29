Денис Черышев: "Надеемся, что сборной России удастся вынести из поражения от Уругвая какие-то положительные моменты"

Полузащитник сборной России Денис Черышев в интервью "Известиям" отметил, что команда надеется вынести положительные моменты из поражения от Уругвая​ в заключительном матче группового турнира чемпионата мира-2018 (0:3).

– Поражение от уругвайцев показало слабые стороны сборной России. Может ли результат этого матча положительно сказаться на игре нашей команды?

– Безусловно, мы надеемся, что нам удастся вынести из этого неудачного результата какие-то положительные моменты, и это в итоге поможет нам в следущей игре. У нас очень серьезный настрой. Мы хотим прогрессировать, выиграть предстоящий матч и идти дальше.

– Сборная Уругвая победила команды Египта (1:0) и Саудовской Аравии (1:0) менее уверено, чем россияне (3:1 и 5:0). За счет чего южноамериканцы так серьезно прибавили в игре с нами?

– Во-первых, сборная Уругвая имеет очень серьезных исполнителей. Во-вторых, крайне проблематично больше тайма вдесятером играть против сборной такого высокого уровня. При этом у нас были неплохие подходы – и до, и после удаления. Увы, реализовать их не удалось.

– Вы спокойно восприняли свою замену после удаления Игоря Смольникова в первом тайме?

– Конечно. Я уважаю любое решения тренера. Если он решил, что так нужно сделать и это поможет команде, то с моей стороны не может быть никаких вопросов. Главное – сделать лучше для команды, поэтому я спокойно к этому отношусь, это нормально.

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