Де Хеа не стал приветствовать премьер-министра Испании из-за его высказывания в 2016 году

Вратарь сборной Испании Давид Де Хеа не стал приветствовать премьер-министра страны Педро Санчеса во время приема, который политик оказал национальной команде перед ЧМ-2018. Как сообщает A Bola, вратарь затаил обиду на Санчеса, который позволял себе критические высказывания в его адрес.

В 2016 году Де Хеа был замешан в сексуальном скандале, как оказалось позднее, его оклеветали. Однако Санчес, возглавлявший в то время одну из политических партий, заявил, что не хочет видеть Де Хеа в сборной Испании.