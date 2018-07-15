Давор Шукер: "Теперь весь мир знает, что Хорватия - маленькая страна, в которой много больших футболистов с огромным сердцем"

Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер заявил, что гордится своей командой, уступившей в финальном матче чемпионата мира сборной Франции со счетом 2:4. Также он заметил, что не нужно комментировать работу ВАР.

- Это футбол, и он бывает жесток, - сказал Шукер. - Мы забили два гола, Франция - четыре. Поэтому соперник и победил. Пенальти в наши ворота? Слушайте, его назначили после просмотра видеоповтора. ВАР - часть игры, которая помогает футболу. Не нужно комментировать такие вещи. Сегодня ВАР поймал нас, завтра, может, поймает Францию.

Я горжусь нашей командой. Может, сейчас даже не до конца понимаю, что мы сделали вместе. Осознать до конца это удастся только спустя время. Весь мир теперь знает, что Хорватия - маленькая страна, в которой играет очень много больших футболистов с огромным сердцем.

Будущее этой сборной? Сейчас нам нужно отдохнуть и восстановиться. В сентябре начнём выступать в Лиге Наций, где предстоит встретиться с Англией и Испанией. Думаю, мы поднимемся в рейтинге ФИФА, а весь мир признает хорватский футбол. В любом случае, на этом чемпионате мира жизнь не заканчивается. Будем трудиться дальше. А футболисты станут сильнее и будут играть ещё лучше, чем сейчас. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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