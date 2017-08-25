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13:53 25 августа | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Давид Вилья вызван в сборную Испании впервые с 2014 года

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги огласил заявку команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Италии (31 августа) и Лихтенштейна (5 сентября). В списке футболистов впервые с чемпионата мира-2014 оказался нападающий "Нью-Йорк Сити" Давид Вилья.

ВратариДавид де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Англия), Пепе Рейна ("Наполи", Италия), Кепа Аррисабалага ("Атлетик");

ЗащитникиСерхио РамосНачоДаниэль Карвахаль (все – "Реал"), Сесар Аспиликуэта ("Челси", Англия), Начо Монреаль ("Арсенал", Англия), Жорди АльбаЖерар Пике (оба – "Барселона"), Марк Бартра ("Боруссия", Германия);

ПолузащитникиАндрес ИньестаСерхио Бускетс (оба – "Барселона"), КокеСауль Ньигес (оба - "Атлетико"), Марко АсенсиоИско (оба – "Реал"), Тиагу Алькантара ("Бавария", Германия), Давид Сильва ("Манчестер Сити", Англия), Сусо ("Милан", Италия);

Нападающие: Марко Асенсио ("Реал"), Витоло ("Севилья"), ПедроАльваро Мората (оба - "Челси", Англия), Яго Аспас ("Сельта"), Жерар Деулофеу ("Барселона"), Давид Вилья ("Нью-Йорк Сити", США).

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