Давид Вилья вызван в сборную Испании впервые с 2014 года

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги огласил заявку команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Италии (31 августа) и Лихтенштейна (5 сентября). В списке футболистов впервые с чемпионата мира-2014 оказался нападающий "Нью-Йорк Сити" Давид Вилья.
Вратари: Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Англия), Пепе Рейна ("Наполи", Италия), Кепа Аррисабалага ("Атлетик");
Защитники: Серхио Рамос, Начо, Даниэль Карвахаль (все – "Реал"), Сесар Аспиликуэта ("Челси", Англия), Начо Монреаль ("Арсенал", Англия), Жорди Альба, Жерар Пике (оба – "Барселона"), Марк Бартра ("Боруссия", Германия);
Полузащитники: Андрес Иньеста, Серхио Бускетс (оба – "Барселона"), Коке, Сауль Ньигес (оба - "Атлетико"), Марко Асенсио, Иско (оба – "Реал"), Тиагу Алькантара ("Бавария", Германия), Давид Сильва ("Манчестер Сити", Англия), Сусо ("Милан", Италия);
Нападающие: Марко Асенсио ("Реал"), Витоло ("Севилья"), Педро, Альваро Мората (оба - "Челси", Англия), Яго Аспас ("Сельта"), Жерар Деулофеу ("Барселона"), Давид Вилья ("Нью-Йорк Сити", США).
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Милан (Футбол)
- Челси
- Манчестер Юнайтед
- Манчестер Сити
- Арсенал Л
- Атлетико
- Бавария
- Севилья
- Атлетик
- Наполи
- Сборная Испании (Футбол)
- Жерар Пике
- Давид Вилья
- Андрес Иньеста
- Боруссия Дортмунд
- Серхио Бускетс
- Серхио Рамос
- Педро Родригес
- Давид Сильва
- Сельта
- Давид Де Хеа
- Тиагу Алькантара
- Жорди Альба
- Иско Аларкон
- Даниэль Карвахаль
- Альваро Мората
- Марк Бартра
- Нью-Йорк Сити
- Коке Ресуррексьон
- Сесар Аспиликуэта
- Ньигес Сауль
- Хулен Лопетеги
- Марко Асенсио
- Сусо
- Пепе Рейна
- Яго Аспас
- Жерар Деулофеу
- Кепа Аррисабалага
- Витоло
- Начо Монреаль