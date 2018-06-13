Давид Трезеге: "У Франции есть все, чтобы бороться за титул на ЧМ-2018"

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Давид Трезеге считает, что на чемпионате Европы-2016 его национальная команда не смогла завоевать титул, поскольку была неопытной. В преддверии чемпионата мира-2018 экс-форвард отметил высокий индивидуальный уровень игроков команды Дидье Дешама.

- Если говорить о нынешней сборной Франции, что у нее есть сейчас, чего не было два года назад на чемпионате Европы?

- Во время чемпионата Европы сборная Франции была в отличном состоянии, просто отличном, - цитирует "Р-Спорт" Трезеге. - Франция проиграла Португалии в непростом финале, и я бы сказал, что команда была слишком молода, чтобы выиграть тот чемпионат. Не надо забывать, что помимо трех-четырех возрастных игроков, остальную часть команды составляла молодежь, чей средний возраст составлял 20-23 года.

- А сейчас сборная Франция способна выиграть чемпионат мира, или все еще слишком для этого молода?

- Не слишком. Индивидуальный уровень игроков достаточно высок, и если тренер найдет правильное решение, то, думаю, Франции по силам бороться за победу. Для этого у команды есть все: индивидуальное мастерство, амбиции, готовность. В команде много игроков топ-клубов, которые знают, что такое выигрывать. Судя по товарищеским матчам, наша сборная готова к такой борьбе.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи. Французы сыграют в группе со сборными Австралии (16 июня, Казань), Перу (21 июня, Екатеринбург) и Дании (26 июня, Москва, стадион "Лужники").

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