Давид Трезеге: "Россия - замечательное место, которое прекрасно подойдет для чемпионата мира"

Бывший нападающий сборной Франции, чемпион мира 1998 года Давид Трезеге, принявший в участии в открытии мирового тура кубка мира на стадионе в "Лужниках", отметил, что у него потрясающие впечатления от России. По его словам, это прекрасное место для чемпионата мира, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

- Впечатления от приезда в Россию потрясающие! Чем чаще сюда приезжаю, тем больше убеждаюсь, что это замечательное место, которое однозначно прекрасно подойдет для такого турнира как ЧМ по футболу, - отметил Трезеге. - "Лужники" - замечательный стадион. Выйдя на футбольное поле и увидев Кубок, сразу в голове начали крутиться яркие воспоминания о карьере, о победах в 1998 и 2000 годах.

- На церемонию старта тура Кубка мира приехал даже Президент России. Вас это удивило?

- С одной стороны удивительно, с другой, даже по КК видно, какое внимание у России к крупным спортивным турнирам, и оно только растет.

- Удалось снова поцеловать Кубок мира?

- Удалось! Вкус у него все тот же! Видимо, не очень много практиковался и не успел до конца понять.