Дарио Шунич: "Франция показывает лучший футбол на чемпионате мира"

Экс-игрок сборной Хорватии Дарио Шунич уверен, что хорватам будет непросто в финале чемпионата мира-2018 против Франции. По его мнению, французы показывают лучший футбол на турнире.

– Франция – очень сильная команда с отличными игроками, и, наверное, именно они показывают лучший футбол на нынешнем чемпионате мира, – цитируют "Известия" Шимича. – Хорватия же показала себя очень боевитым коллективом. Мы неоднократно проигрывали в ходе матчей, но в итоге добивались волевых побед. Конечно, игрокам будет непросто после трех матчей подряд с дополнительным временем, но все-таки у нас опытная команда, в которой немало сильных футболистов.

Франция – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)

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