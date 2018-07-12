Дарио Шимич: "Выход в финал - потрясающе, но этой сборной Хорватии проще, чем нам в 98-м"

Бронзовый призер чемпионата мира в составе сборной Хорватии Дарио Шимич сравнил национальные команды образца 1998 и 2018 годов.

- Всегда сложно сравнивать, кто был лучше нынешняя сборная Хорватии или наша, - сообщил Шимич. - Тогда наша страна была очень молодой, и мы впервые выступали на чемпионате мира. Для этой команды теперь все немного проще добиваться результата. Выход в финал – это потрясающе, теперь остается выиграть. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018