Дарио Шимич: "Хорватии по силам выиграть ЧМ-2018, у меня хорошее предчувствие"

Бронзовый призер чемпионата мира в составе сборной Хорватии Дарио Шимич поделился мнением относительно финала чемпионата мира с Францией.

- Думаю, сборной Хорватии по силам стать чемпионом мира, но мы делаем к этому шаг за шагом. Франция демонстрирует лучший футбол на турнире. У них может быть сильнейшая команда, но в футболе не всегда побеждает сильнейший. Шансы у нас есть. У меня хорошее ощущение. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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