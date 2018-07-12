Дарио Шимич: "Хорватии по силам выиграть ЧМ-2018, у меня хорошее предчувствие"

Бронзовый призер чемпионата мира в составе сборной Хорватии Дарио Шимич поделился мнением относительно финала чемпионата мира с Францией.
- Думаю, сборной Хорватии по силам стать чемпионом мира, но мы делаем к этому шаг за шагом. Франция демонстрирует лучший футбол на турнире. У них может быть сильнейшая команда, но в футболе не всегда побеждает сильнейший. Шансы у нас есть. У меня хорошее ощущение. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/