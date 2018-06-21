Дания – Австралия: "соккеруз" не поменяли состав после поражения, скандинавы внесли одно изменение

Стали известны стартовые составы сборных Дании и Австралии на очный матч чемпионата мира-2018. Датчане по сравнению с победной встречей против Перу (0:1) сделали одно изменение – Лассе Шене заменил получившего травму Вильяма Квиста. "Соккеруз", в свою очередь оставили состав, выставленный на игру с Францией (1:2).

Стартовые составы команд:

Дания: Шмайхель – Дальсгор, Кьер, Кристенсен, Ларсен – Систо, Дилэйни, Шене, Эриксен – Поульсен – Йергенсен;

Австралия: Райан – Миллиган, Сэйнсбери, Бехич, Рисдон – Муй, Единак, Рогич, Крус, Леки – Юрич.

The teams for #DENAUS are in! 👀



Score prediction? – FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 21 июня 2018 г.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ