14:10 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Дания – Австралия: "соккеруз" не поменяли состав после поражения, скандинавы внесли одно изменение


Стали известны стартовые составы сборных Дании и Австралии на очный матч чемпионата мира-2018. Датчане по сравнению с победной встречей против Перу (0:1) сделали одно изменение – Лассе Шене заменил получившего травму Вильяма Квиста. "Соккеруз", в свою очередь оставили состав, выставленный на игру с Францией (1:2).

Стартовые составы команд:

Дания: Шмайхель – Дальсгор, Кьер, Кристенсен, Ларсен – Систо, Дилэйни, Шене, Эриксен – Поульсен – Йергенсен;
Австралия: Райан – Миллиган, Сэйнсбери, Бехич, Рисдон – Муй, Единак, Рогич, Крус, Леки – Юрич.

Дания - Австралия

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