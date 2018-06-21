Дания – Австралия: ничья в Самаре

Сборные Дании и Австралии (1:1) сыграли вничью в матче чемпионата мира-2018 в Самаре.

На гол Кристиана Эриксена австралийцы ответили точным ударом Миле Единака с пенальти, назначенного после видеопросмотра (подробности эпизода - здесь).

Чемпионат мира-2018

Группа С

Дания – Австралия – 1:1 (1:1)

Голы: Эриксен, 7 (1:0). Единак, 38 - с пенальти (1:1).

Дания: Шмайхель, Дальсгор, Кьер, Кристенсен, Стрюгер Ларсен, Поульсен (Брэйтуэйт, 59), Дилэйни, Шене, Эриксен, Систо, Н.Йергенсен (Корнелиус, 68).

Австралия: Райан, Рисдон, Миллиган, Сэйнсбери, Бехич, Леки, Муй, Единак, Рогич (Ирвайн, 82), Крус (Арзани, 68), Наббут (Юрич, 75).

Предупреждения: Поульсен, 37. Систо, 84.

Судьи: МАТЕУ ЛАОС, Диас Перес, Себриан Девис (все Испания).

ВАР: Гейгер. Марруфо (оба США), Флетчер (Канада), Валери (Италия).

21 июня. Самара. Стадион "Самара Арена". 40727 зрителей.

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