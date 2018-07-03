Даниил Медведев: "Надеюсь, сборная России обыграет Хорватию, как я Чорича – 3:0"

Российский теннисист Даниил Медведев - о матче с хорватом Борной Чоричем (7:6 (8:6), 6:2, 6:2) в первом раунде Уимблдона и о матче 1/4 финала ЧМ-2018 Россия - Хорватия.

- Сначала я подумал, что мне не повезло с сеткой... Тут в любом случае не повезло, потому что были варианты лучше. У меня, в принципе, последние месяца два-три не получалось хорошо выступать. Я собрался, показал все, что умею. Редко тот, кто побеждает в Халле, проигрывает в первом круге Уимблдона. Так что рад сотворить такую маленькую сенсацию, - сказал теннисист в интервью телеканалу Eurosport. - Все русские на Уимблдоне за редким исключением смотрели матч с Испанией, болели. Сумасшедший матч! Выбить Испанию - это что-то. Надеюсь, что наша сборная легко расправится с хорватами - 3:0. Это, конечно вряд ли, но надеюсь, что они пройдут дальше.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)