Дани Алвес все-таки сыграет на чемпионате мира?

Защитник "ПСЖ" и сборной Бразилии Дани Алвес пропустит минимум три недели из-за травмы связок колена, информирует ESPN. По данным источника, игрок успеет восстановиться к чемпионату мира.



Накануне 35-летний защитник из-за повреждения был заменен в концовке финального матча Кубка Франции с "Ле-Эрбье" (2:0). Сообщалось, что бразилец может не сыграть на чемпионате мира.



В текущем сезоне Алвес провел за "ПСЖ" 41 матч во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 10 голевых передач.



Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Бразилии на групповом этапе сыграет со сборными Швейцарии, Коста-Рики и Сербии.