Дани Алвес - сборной Бразилии: "Я уверен, все будет в порядке и все сработают как надо"

Защитник "ПСЖ" Дани Алвес через свой Инстаграм поблагодарил своих болельщиков за поддержку, а также пожелал удачи сборной Бразилии. Футболист в финале Кубка Франции получил тяжелую травму колена, из-за которой пропустит чемпионат мира в России.

– Всем привет. Я здесь, чтобы поблагодарить вас за все сообщения в мою поддержку и молитвах за меня. Я хочу сказать, что если что-то осталось во мне нетронутым, то это моя радость, вибрации и страсть. Возможно, мое эго немного пострадало, но моя душа в покое, так как я старался изо всех сил.

Я очень доверяю своей команде, сборной Бразилии, которая всегда дает результат. Я уверен, все будет в порядке и все сработают как надо. Мы вместе. Я не смогу вам помочь, но буду поддерживать. Я надеюсь, вы спокойны и в порядке. Я буду восстанавливаться изо всех сил. Обнимаю вас всех.