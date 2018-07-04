Дальше – без Карасева. Российские арбитры больше не будут обслуживать матчи ЧМ-2018

Российский арбитр Сергей Карасев не попал в список судей, которые будут работать на оставшихся матчах чемпионата мира-2018, сообщает пресс-служба ФИФА. Отметим, что россиянин отработал лишь на одной встрече – между сборными Австралии и Перу (0:2) в группе С. В этом матче он показал шесть желтых карточек.

Список арбитров, которые остаются судить игры ЧМ:

Алиреза ФАГАНИ (Иран)

Наваф Абдулла ШУКРАЛЛА (Бахрейн)

Маланг ДЬЕДЬЮ (Сенегал)

Джанни СИКАЗВЕ (Замбия)

Марк ГЕЙГЕР (США)

Джэйр МАРРУФО (США)

Сесар Артуро РАМОС ПАЛАСУЭЛОС (Мексика)

Андрес КУНЬЯ (Уругвай)

Нестор ПИТАНА (Аргентина)

Сандру РИЧЧИ (Бразилия)

Мэттью КОНГЕР (Новая Зеландия)

Джюнейт ЧАКЫР (Турция)

Бьерн КАЙПЕРС (Голландия)

Антонио Мигель МАТЕУ ЛАОС (Испания)

Милорад МАЖИЧ (Сербия)

Джанлука РОККИ (Италия)

Дамир СКОМИНА (Словения)

Напомним, на чемпионате мира осталось провести всего 8 матчей.