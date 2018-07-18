Далич не променяет работу в сборной Хорватии на Бразилию или "Барселону"

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич отметил, что не променяет свою работу ни на что. По его словам, даже пост в сборной Бразилии или "Барселоне" не прельщает его так, как нынешняя работа. Под руководством Далича хорваты завоевали серебряные медали чемпионата мира – 2018, уступив в финале сборной Франции (2:4).

– Я могу возглавить сборную Бразилии или "Барселону", но пост главного тренера сборной Хорватии навсегда останется самой важной и любимой работой, – цитирует Далича goal.com. – Я до сих пор расстроен, потому что мы должны были выиграть Кубок мира у сборной Франции. Но если бы мне перед чемпионатом мира кто-то предложил играть в финале, мы бы согласились без раздумий.