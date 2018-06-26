Далер Кузяев: "От поражения отошли, цель выполнена"

Полузащитник сборной России Далер Кузяев рассказал журналистам о последствиях поражения от Уругвая (0:3) в матче ЧМ-2018.
- От поражения отошли, - сообщил Кузяев. - Цель выполнена, вышли в 1/8 финала. Конечно, нужно проанализировать игру с Уругваем, но расстраиваться и думать в негативном ключе не стоит, так как необходимо готовиться к следующему сопернику. Моральное состояние команды – на хорошем уровне.
Сборная России вышла из группы со второго места, и в 1/8 финала встретится с испанцами. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/